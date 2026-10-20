Европа рискует остаться без чемпионатов: Дегтярёв рассказал о новом требовании МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил требования к странам, претендующим на проведение крупных спортивных соревнований. Теперь организаторы должны предоставить письменные юридически обязывающие гарантии допуска всех спортсменов, в том числе российских. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам министра, некоторые европейские государства продолжают препятствовать участию россиян в международных турнирах. Спортсменам отказывают в визах и создают другие сложности, несмотря на решения спортивных федераций.

«Европейцы продолжают нам чинить препятствия — Евросоюз то визы не дает, то устраивает провокации», — заявил Дегтярёв.

Глава Минспорта подчеркнул, что Россия противодействует подобным ограничениям совместно с Министерством иностранных дел и МОК. Новые требования олимпийского комитета, по его оценке, должны осложнить странам возможность отказывать российским атлетам в участии в соревнованиях.

Дегтярёв отметил, что теперь государства, желающие принять международный чемпионат, обязаны письменно гарантировать доступ всем спортсменам. Это условие может повлиять на распределение прав на проведение будущих турниров.

По словам министра, проблемы уже возникают у Польши, Литвы и Германии. Эти страны могут лишиться возможности принимать некоторые международные соревнования, если не обеспечат допуск всех участников.

Ранее Life.ru сообщал, что Нидерланды отказали в выдаче виз трём ведущим российским гимнасткам перед чемпионатом мира в Роттердаме. На соревнования не смогли попасть олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также чемпионка Европы Анна Калмыкова. Турнир проходит с 17 по 25 октября и является одним из этапов отбора на Олимпиаду-2028.