Политические силы, выступающие за более прагматичный диалог с Россией, укрепляют позиции сразу в трёх крупных странах Европы — Германии, Франции и Италии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В агентстве считают, что заметные изменения происходят одновременно в нескольких ведущих европейских государствах. В Германии одним из главных сигналов такого сдвига стала победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт. После результатов голосования канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что партийная система страны переживает «тектонический сдвиг». Однако, как подчёркивает Bloomberg, политические перемены не ограничиваются немецкими границами.

Во Франции позиции, которые частично совпадают с подходами Москвы, продвигают представители популистского лагеря. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла, в частности, предложил отказаться от безусловной поддержки Украины в пользу более прагматичного взаимодействия. Схожие настроения становятся заметнее и в Италии. Там всё большую популярность получает бывший генерал Роберто Ванначчи, основавший политическую партию «Национальное будущее». Его программа предусматривает прекращение поставок вооружений Украине и восстановление диалога с Россией.

Ранее победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии стала причиной для беспокойства главы евродипломатии Каи Каллас. После завершения голосования она предупредила, что Европа может столкнуться с угрозами, которым не успеет вовремя противостоять.