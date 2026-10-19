«Европу надо спасать от Брюсселя»: Руководство ЕС обвинили в цивилизационном упадке

Европа рискует оказаться в «цивилизационной пропасти» из-за политики самого Евросоюза. С такой оценкой выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. На брифинге политик раскритиковал нынешний курс Брюсселя.

По мнению спикера, действия руководства ЕС угрожают будущему европейской цивилизации. Причём Папуашвили убеждён, что спасать её необходимо именно от тех, кто сегодня управляет объединением.

«Можно сказать, что ЕС сегодня цивилизационно губит Европу», — заявил он.

Грузинский политик объяснил свою резкую позицию стремлением сохранить европейскую цивилизацию, в формировании которой, по его словам, участвовала и Грузия. Именно этим он обосновал необходимость открыто критиковать решения Брюсселя.

Папуашвили также призвал спасать Европу «от самого Брюсселя, главарей Евросоюза». В противном случае, считает он, континент может окончательно скатиться в цивилизационную пропасть.

Ранее Life.ru рассказывал об изменении статуса Грузии в процессе вступления в Евросоюз. Еврокомиссия определила республику как номинального кандидата на членство, объяснив это политическим курсом грузинских властей и фактической остановкой евроинтеграции.