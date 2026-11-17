Участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине сейчас не рассматривается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков журналистам после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.

«Речи о подключении европейцев к переговорам не идёт», — сказал дипломат.

На встрече с депутатами обсуждались российско-американские отношения, результаты голосования в Конгресс США и итоги переговоров в Абу-Даби.

Рябков также сообщил, что стороны пока не определились со сроками и местом проведения следующего раунда консультаций. Предыдущая трёхсторонняя встреча представителей России, США и Украины состоялась 10–11 ноября в столице ОАЭ.

Ранее Life.ru рассказывал, при каких условиях европейские страны смогут присоединиться к переговорам по Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пояснил, что для этого может потребоваться ещё несколько встреч в нынешнем формате. Кроме того, европейцам необходимо продемонстрировать готовность внести реальный вклад в урегулирование конфликта.