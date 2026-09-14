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Регион
Опубликовано 14 сентября, 07:50

«Евроценности» доигрались: Захарова жёстко отреагировала на закрытие завода в Латвии

Захарова прокомментировала закрытие латвийского завода Rebir из-за санкций

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение ликвидировать латвийский завод Rebir, потерявший рынки сбыта в России и Белоруссии после введения санкций. Дипломат связала ситуацию с выбором Ригой европейского политического курса. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Все, кто выбрал «европейские ценности», стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет», — сказала она.

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Напомним, что латвийский завод Rebir столкнулся с потерей российского и белорусского рынков после введения санкционных ограничений. Руководство предприятия пыталось компенсировать сокращение продаж поиском новых направлений для экспорта. Однако привлечь альтернативных покупателей в достаточном объёме не удалось.

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Милена Скрипальщикова
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