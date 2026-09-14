Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение ликвидировать латвийский завод Rebir, потерявший рынки сбыта в России и Белоруссии после введения санкций. Дипломат связала ситуацию с выбором Ригой европейского политического курса. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Все, кто выбрал «европейские ценности», стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет», — сказала она.

Напомним, что латвийский завод Rebir столкнулся с потерей российского и белорусского рынков после введения санкционных ограничений. Руководство предприятия пыталось компенсировать сокращение продаж поиском новых направлений для экспорта. Однако привлечь альтернативных покупателей в достаточном объёме не удалось.