Эйфман и Каневский получили премию Российского еврейского конгресса

Хореограф Борис Эйфман и актёр Леонид Каневский получили премию Российского еврейского конгресса (РЕК) Global Influence Award. Церемония прошла в «Мастерской Петра Фоменко» на благотворительном приёме в честь 30-летия организации, приуроченном к Рош ха-Шана.

Художественный руководитель Театра балета Санкт-Петербурга, народный артист РФ Борис Эйфман отмечен «за выдающийся вклад в мировое хореографическое искусство и создание уникального языка психологического балета».

«В последние десятилетия мы являемся одними из лидеров в культурной дипломатии, мы показываем в мире, что в России не только хранят традиции, но и создают новое, современное искусство балета», — сказал Эйфман, получая статуэтку миноры.

Леонида Каневского наградили «за выдающийся вклад в отечественное театральное и экранное искусство». Премию ему вручил Виктор Вексельберг, отметивший, что актёра любят люди разных возрастов.

«Вот теперь я действительно горжусь!» — сказал Каневский.

Также награды получили бывший директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, президент тульского центра «Хасдэй Нэшама» Фаина Саневич и благотворитель Борис Сокол.

Ранее в материале Life.ru рассказали, как ведущий «Следствие вели» стал эталоном российского ТВ. Артист родился в 1939 году в Киеве, со второй попытки поступил в Щукинское училище, работал в Театре имени Ленинского комсомола и Театре на Малой Бронной, а зрителям известен по роли следователя Томина и почти двадцатилетнему ведению криминального цикла.