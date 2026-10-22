Фадеев, отец, богатые свекры: Кто стоит за карьерой Юлии Савичевой и почему не верят в ее развод Оглавление Развод здесь, дочь в Португалии Слово пацана: почему отца певицы боялись в Кургане? Как Фадеев и Савичевы одновременно приехали в Москву Как Юлия Савичева попала на «Фабрику звёзд» Тайный миллионер: кто муж Юлии Савичевой Метаморфозы и концерты Юлии Савичевой При изучении биографии Юлии Савичевой складывается впечатление, что ей помогли с карьерой. В жизни певицы много загадок и тёмных пятен, а её развод может оказаться пиар-акцией. Подробнее — в материале Life.ru «Фабрика звёзд», помощь Фадеева и развод с мужем: как сейчас живёт Юлия Савичева. Обложка © коллаж © Life.ru фото © РИА Новости / Григорий Сысоев, © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM / redrangerstudio

Развод здесь, дочь в Португалии

Юлия Савичева призналась поклонникам, что разводится с композитором Александром Аршиновым. Их общая дочь, 9-летняя Анна, никогда не была в России, потому что родилась и живет в Лиссабоне с роднёй по отцовской линии.

— Вот уже полгода я в диком стрессе, — сообщила Савичева. — Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз. Демо песни «Я не люблю тебя» пришло тогда, когда я съезжала из нашей общей квартиры. Я слушала и рыдала!

Никаких подтверждений грядущему расставанию в судебных базах нет. Есть мнение, что это просто пиар её нового трека.

Экс-участница «Фабрики звёзд» – одна из самых непубличных отечественных артисток. Её карьера выстроена вокруг продюсера Максима Фадеева, который дружил с отцом и был работодателем мужа.





Слово пацана: почему отца певицы боялись в Кургане?

Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в Кургане. Её отец, Станислав Савичев, недавно участвовал в праймериз для выдвижения на выборы в Курганскую городскую думу. Он указал, что работает диспетчером аварийно-спасательной службы курганского аэропорта, но при этом живёт на другом конце страны, в деревне в Тверской области. И это не единственный примечательный момент.

- Мой папа был отъявленным хулиганом по кличке Савва. Его даже побаивались и уважали местные группировки. Дрался он конечно круто, любил боевые искусства, тренировался постоянно, был худым, поджарым и прыгучим. К слову, сейчас почти все смотрят сериал «Слово пацана». Показывают как раз то время, в которое и проходила молодость моего папы, — однажды проговорилась Юлия.

В перестройку отец певицы играл на барабанах в курганской рок-группе «Конвой». Скорее всего, он научился барабанить в ансамбле штаба Уральского военного округа, где служил. В такие места брали в основном по блату. Вокалистом коллектива был Максим Фадеев, сын директора областной филармонии и будущий известный продюсер.

Юная Юлия Савичева с родителями. Фото © ok.ru

Известно, что следствием раздела шоу-бизнеса были разборки банд. Фадеева резали ножом, вывозили в лес, ему ломали лодыжки и пальцы. Продюсер тоже вспоминал «Слово пацана», сравнивая сериал со своей жизнью в Кургане.

Слева отец Юлии Савичевой, справа Максим Фадеев в молодости. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yuliasavicheva, © independent-press.ru

Как Фадеев и Савичевы одновременно приехали в Москву

К 1994 году и Максим Фадеев, и Савичев с семьёй оказываются в Москве. СМИ предполагали, что их пригласил банкир Лев Гейман для раскрутки дочери Светланы Гейман. Эту девушку впоследствии все узнают под псевдонимом Линда.

Фадеев выступил продюсером Линды и открыл офис в ДК «МАИ». Группа «Конвой» написала дебютантке первые альбомы и аккомпанировала на концертах. Родители Савичевой получили в легендарном доме культуре должности управленцев. Сама Юлия в юном возрасте пела на новогодних празднествах в Храме Христа Спасителя, а потом стала бэк-вокалисткой набирающей популярность Линды. Первое сольное выступление Савичевой предсказуемо прошло в «МАИ».

Некоторые журналисты пишут, что Фадеев раскручивал Юлию за свой счёт, покупая ей костюмы и оплачивая хореографов, просто из веры в талант, но не исключено и то, что он мог быть должником её отца.

Интересно: в том же 1994 году Курганская ОПГ окончательно обосновалась в Москве, получив контроль над клубом «Арлекино» в Пресненском районе — он находился в одном здании с ныне снесённым «Киноцентром на Красной Пресне». «Арлекино» закрылся в 1996 году, на его месте появились другие заведения.

Ещё штрих: ДК «МАИ» в девяностых был не просто культурным местом. Например, там занимали офисы подозрительные дельцы, предлагающие заработать за год до 720%.

ДК «МАИ», где Юлия Савичева сделала первые шаги к славе. Фото © Wikipedia

Как Юлия Савичева попала на «Фабрику звёзд»

В 2003 году глава Константин Эрнст пригласил Максима Фадеева на пост продюсера масштабного музыкального телепроекта «Фабрика звёзд-2». Юлия Савичева стала участницей.

- Я и школу-то, можно сказать, не окончила, потому что сразу после десятого класса рванула на «Фабрику звезд». Макс мне тогда так сказал: «Не каждый год и не каждому человеку судьба дает такой шанс. Поэтому нужно его хватать и держать обеими руками». Вот я и ухватила, — признавалась певица.

Уже в 2004 году Савичева с песней «Believe me» представила Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Турции и заняла одиннадцатое место. Следующие десять лет она была по меркам России суперзвездой. Настоящим хитом была заглавная песня сериала «Не родись красивой» «Если в сердце живёт любовь», вышедшая в 2005 году. За неё артистка получила «Золотой граммофон».

Юлия Савичева на «Фабрике Звёзд». Фото © 1tv.ru

Тайный миллионер: кто муж Юлии Савичевой

На «Фабрике звёзд» Юлия сошлась с молодым композитором Александром Аршиновым, сотрудником продюсерского центра Максима Фадеева. В 2014 году они расписались, в 2017 стали родителями дочки Александры.

Из официальных биографий известно, что Аршинов ещё дошкольником снимался и пел песни в телевизионных передачах, учился в престижной Гнесинке и создал собственную группу «Бухта радости». Говорили, что Александр был ловеласом и якобы встречался с «татушкой» Юлей Волковой.

А потом — как в сказке. Юлия Савичева услышала композиции Аршинова и заочно влюбилась в него. Он бросил личную карьеру, ушел в тень и стал писать музыку для неё. Часто можно встретить мнение, мол, певица содержит его, впахивая за двоих.

Отец Александра, Владимир Аршинов, до нулевых трудился топ-менеджером в компаниях «Гидротехник-447Д» и «ЦНА-1». Это структуры «Трансгидростроя» — одной из крупнейших строительных организаций лужковской Москвы, которой доставались подряды в сфере прокладки коммуникаций. Бенефициары холдинга не афишировались, иногда в учредителях всплывали британо-виргинские офшоры и НКО, связанные с ветеранами спецслужб. В настоящий момент «Трансгидрострой» и большинство её «дочек» обанкрочены.

Мать Александра, Ирина, работала до нулевых в «Краснопресненском агентстве печати» — на тот момент это был один из заметных столичных операторов торговли прессой. Семья Аршинова жила в Москве в малогабаритной трёшке в дореволюционном доме у парка «Красная Пресня». Позднее Юлия и Александр поселились неподалеку в том же Пресненском районе в кирпичной брежневке. Напомним, что неподалёку находился клуб «Арлекино», где базировались члены ОПГ «Курганские».

Когда именно родители Аршинова переехали в Лиссабон, неизвестно. Вероятно, во второй половине нулевых. Заметна крайняя скрытность как Аршиновых, так и Савичевых. Они не постят фото из личной жизни, пользуются платными защищёнными почтами и надёжно скрывают имущество.

Так, Юлии Савичевой приписывают личный дом в Лиссабоне, подаренную Фадеевым виллу на Бали и даже целый дворец в усадебном комплексе графа Строганова в парке Братцево. Однако никто из журналистов там не был, нет даже фото.

Доподлинно можно установить лишь то, что отец Савичевой имеет большое домовладение в тверской деревне в окружении леса.

Клуб «Арлекино», где базировалась ОПГ «Курганские». В таком простом доме жили Александр Аршинов и Юлия Савичева. Фото © Yandex Map

Метаморфозы и концерты Юлии Савичевой

Когда Савичеву подзабыли, она резко сменила имидж. Теперь певица одевается довольно эпатажно и выступает в жанре «экстрим-вокал».

- Я пришла к той себе, которую я всегда хотела и скрывала столько лет, — объяснилась артистка.

Случайно ли, но похожую метаморфозу претерпела и Глюкоза. Обе исполнительницы были открыты Максимом Фадеевым. Официально обе уже очень давно не работают с ним. Однако и здесь имеются сомнения. Так, вплоть до недавнего времени дела Юлии и её мужа вела некая Влада Агапова, экс-сотрудница продюсерского центра Фадеева.

Юлия Савичева сейчас выглядит странно. Фото © РИА Новости / Григорий Сысоев

На самой известной музыкальной площадке страны у Савичевой почти 4,7 млн слушателей в месяц. Подписчиков в соцсетях — два с половиной миллиона. В этом году певица даст ещё пять концертов. Два в столичном баре Petter: на ноябрьский продано 66 мест из 91, на декабрьский 33, билеты стоят до 12,5 тысяч рублей. При солд-ауте получается, что выручка одного выступления не дотянет даже до 900 тысяч. Минус доля площадки, минус расходы — в лучшем случае артистке останется около 250-300 тысяч.

Впереди большой сольник Савичевой на московском VK Stadium. Билетов 6500 штук, они стоят от 2,5 до 12 тысяч. Если будет солд-аут, выручка составит порядка 20 млн рублей. Непосредственно певица может получить 10-20% — это, по словам экспертов, стандартная такса.

Через месяц запланировано выступление в холле «Огни Уфы», рассчитанном на полторы тысячи человек. Сидячие места не пользуются популярностью вообще, выкуплено всего шесть столиков.

На днях пройдет её зарубежный концерт — во Дворце спорта Минска на 4500 человек, а вот там ожидается аншлаг. С учетом стоимости билетов общих доход составит примерно 13 млн рублей. Певица может получить от миллиона до двух.

Есть ещё корпоративы. Канал SHOT писал, что после смены имиджа Савичева подняла ценник на них в два раза. Но концертный директор опроверг эту информацию.

Из бизнеса у Савичевой только ИП в сфере исполнительских искусств, звукозаписи и покупки/продажи недвижимости.

Авторы Пётр Егоров