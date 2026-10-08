Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) заявила о системных несоответствиях в списке погибших, размещённом на мемориале в Буче. Аналитики из разных стран выделили как минимум 198 человек, чей статус не соответствует обозначению «мирные жители, погибшие в Буче».

В GFCN сообщили, что среди имён на восьми стелах обнаружили украинских военнослужащих, сотрудников сил территориальной обороны, СБУ, полиции и Нацгвардии. Ирландский журналист Чей Боуз также заявил, что на мемориале указаны люди, участвовавшие в боевых действиях, в том числе с 2014 года.

По данным ассоциации, ещё как минимум 26 человек могли быть неофициальными участниками боевых действий — помогать ВСУ и применять оружие или взрывные устройства против российских военнослужащих.

Фактчекеры указали и на другие несоответствия. В частности, французская журналистка Кристель Нэан привела пример 68-летней Галины Семенюк, которая, по её данным, умерла от онкологического заболевания, однако её имя оказалось на мемориале.

Кроме того, GFCN утверждает, что 42 человека из списка погибли за пределами Бучи — в том числе в Гостомеле и Ирпене. Ещё по 73 именам аналитикам не удалось обнаружить информацию в открытых источниках и базах данных.

Эксперты ассоциации призвали Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине провести повторную проверку материалов, уделив особое внимание личности погибших, их статусу, месту и обстоятельствам смерти.

Расследование GFCN продолжается. Ранее представители ассоциации также заявляли, что обнаруженные расхождения требуют дополнительного изучения данных, использовавшихся при формировании списков погибших.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в раскрутке фейков об Алёшках. По её словам, власти Украины пытаются сделать из ситуации в городе «Бучу 2.0».