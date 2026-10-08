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Опубликовано 8 октября, 14:55

Фактчекеры нашли почти 200 несостыковок в мемориале Бучи

GFCN выявила 198 спорных имён в списке погибших в Буче

Обложка © ТАСС / Abaca/Sipa USA

Обложка © ТАСС / Abaca/Sipa USA

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) заявила о системных несоответствиях в списке погибших, размещённом на мемориале в Буче. Аналитики из разных стран выделили как минимум 198 человек, чей статус не соответствует обозначению «мирные жители, погибшие в Буче».

В GFCN сообщили, что среди имён на восьми стелах обнаружили украинских военнослужащих, сотрудников сил территориальной обороны, СБУ, полиции и Нацгвардии. Ирландский журналист Чей Боуз также заявил, что на мемориале указаны люди, участвовавшие в боевых действиях, в том числе с 2014 года.

По данным ассоциации, ещё как минимум 26 человек могли быть неофициальными участниками боевых действий — помогать ВСУ и применять оружие или взрывные устройства против российских военнослужащих.

Фактчекеры указали и на другие несоответствия. В частности, французская журналистка Кристель Нэан привела пример 68-летней Галины Семенюк, которая, по её данным, умерла от онкологического заболевания, однако её имя оказалось на мемориале.

Кроме того, GFCN утверждает, что 42 человека из списка погибли за пределами Бучи — в том числе в Гостомеле и Ирпене. Ещё по 73 именам аналитикам не удалось обнаружить информацию в открытых источниках и базах данных.

Эксперты ассоциации призвали Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине провести повторную проверку материалов, уделив особое внимание личности погибших, их статусу, месту и обстоятельствам смерти.

Эксперт GFCN заявил о возможности привлечь Киев к ответственности за ложь о Буче
Эксперт GFCN заявил о возможности привлечь Киев к ответственности за ложь о Буче

Расследование GFCN продолжается. Ранее представители ассоциации также заявляли, что обнаруженные расхождения требуют дополнительного изучения данных, использовавшихся при формировании списков погибших.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в раскрутке фейков об Алёшках. По её словам, власти Украины пытаются сделать из ситуации в городе «Бучу 2.0».

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Никита Никонов
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