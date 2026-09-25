Панк вышел из-под контроля: Фанатка F.P.G. разгромила машины и пивной магазин в Нижнем Новгороде

Фанатка нижегородской панк-группы F.P.G. устроила погром в Нижнем Новгороде: девушка вырвала дорожный столб, разбила две машины, а затем переключилась на пивной магазин. Видео с места ЧП появилось в соцсетях.

Фанатка F.P.G. в Нижнем Новгороде разбила две машины и разгромила пивной магазин. Видео © Telegram / Baza

Чначала девушка в мерче группы набросилась на Hyundai Solaris, внутри которого находился мужчина. Затем она принялась за Chery Tiggo: разбила лобовое и боковые стёкла, повредила фары и помяла дверь.

Во время погрома нижегородка выкрикивала «Панки, хой!» и имя солиста F.P.G. Антона Пуха. После парковки она направилась в расположенный рядом пивной магазин, где повалила газовые баллоны и набросилась на продавщицу.

Остановить девушку удалось посетителям и охране заведения. Они удерживали её до приезда полиции. По информации «Базы», даже оказавшись в наручниках, фанатка продолжала упоминать 25-летие альбома F.P.G. «Гонщики».

Представитель группы в разговоре с каналом отверг версию о намеренно устроенном музыкантами чёрном пиаре. По его словам, участники F.P.G. раньше не встречали эту девушку в своём окружении. В коллективе также пообещали связаться с людьми, пострадавшими во время погрома.

F.P.G. (Fair Play Gang) — российская панк-рок-группа из Нижнего Новгорода, датой основания которой считается 13 октября 1998 года. Лидер и вокалист коллектива — Антон «Пух» Павлов, которому также принадлежит идея названия группы. Дебютный альбом «Родина ждёт героев…» музыканты записали в 1999 году, а в начале 2000-го пластинка вышла на лейбле SoundAge Productions. В дальнейшем F.P.G. стала постоянным участником крупных российских рок-фестивалей, в том числе «Нашествия», а также выступала вместе с британской панк-группой The Exploited и американской Suicidal Tendencies. В творчестве коллектива сочетаются панк-рок, хардкор и другие направления альтернативной рок-музыки.