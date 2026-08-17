Маме раненных фанаткой «Игры в кальмара» девочек из Уфы помогают психологи
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Маме двух сестёр 16 и 9 лет, пострадавших при нападении школьницы с ножом на улице Высотной в Уфе, оказывают психологическую помощь. Состояние старшей девочки медики оценивают как крайне тяжёлое, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина.
В квартире в момент нападения также находился 10-летний брат пострадавших. Он не получил травм. Взрослых дома не было. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. По данным прокуратуры, между сверстницами произошёл конфликт. Панчихина навестила девочек в больнице и встретилась с их шокированной мамой.
«Я поговорила с мамой, она находится в больнице, где врачи оказывают помощь её дочерям. Женщине помогают психологи», — рассказала омбудсмен РИА «Новости».
Напомним, в Уфе 16-летняя школьница напала с ножом на двух сестёр (9 и 16 лет) в квартире на улице Высотной, а их 10-летний брат, ставший очевидцем, выбежал за помощью. Соседи вызвали полицию и скорую. Нападавшая была задержана позже. Прокуратура Башкирии сообщила, что в момент нападения взрослых в квартире не было. Оказалось, что нападавшая караулила девочек в костюме из «Игры в кальмара».
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