Фанаты Дэвида Боуи впервые услышали десять песен, записанных им ещё под именем Дэйви Джонс

В Великобритании вышел сборник Дэвида Боуи с десятью ранее не публиковавшимися записями музыканта. Релиз David Bowie: The Shel Talmy Recordings состоялся 18 сентября на CD, виниле и цифровых площадках.

В коллекцию вошли ранние работы Боуи 1965 года, когда он ещё выступал под именем Дэйви Джонс. Продюсером записей был Шел Талми, известный по работе с The Kinks и The Who.

Всего CD- и цифровая версии сборника включают 22 композиции, десять из которых прежде не издавались. На виниле представлены 11 треков, шесть из них ранее также не выходили.

В записи раннего материала участвовали гитарист Джимми Пейдж, впоследствии прославившийся в Led Zeppelin, и пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с The Beatles и The Rolling Stones.

Одна из ранее неизвестных песен, I Want Your Love, была представлена ещё в июле перед выходом полной коллекции. Сам Боуи вскоре после этих записей отказался от имени Дэйви Джонс, чтобы его не путали с участником The Monkees Дэви Джонсом.

Ранее Life.ru уже рассказывал, что десять неизвестных песен Дэвида Боуи готовятся к публикации. Тогда сообщалось, что коллекция станет доступна полностью 18 сентября, а первым слушателям представили I Want Your Love.