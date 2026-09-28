Фарид Абдулганиев избран председателем Госсовета Татарстана

Бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев избран председателем Государственного совета республики. За его кандидатуру проголосовал 81 депутат, один выступил против. Воздержавшихся не было.

Кандидатуру Абдулганиева выдвинула фракция «Единая Россия». Альтернативных претендентов депутаты не предложили. До голосования его кандидатуру также поддержали партийные структуры.

Абдулганиев стал депутатом Госсовета Татарстана только в сентябре 2026 года по итогам дополнительных выборов в Высокогорском одномандатном округе № 50. Он получил 64,9% голосов при явке 88,14%.

До перехода в парламент политик занимал должность уполномоченного при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей. Ранее он был министром экономики республики в 2018–2020 годах, а с 2015 по 2018-й возглавлял региональное Министерство экологии и природных ресурсов. В 2009–2015 годах Абдулганиев работал мэром Деревни Универсиады и заместителем руководителя исполнительной дирекции Универсиады-2013 в Казани.

Поздравляя нового председателя, раис Татарстана Рустам Минниханов отметил его опыт работы в городской администрации, министерствах и сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Пост председателя Госсовета оставался без постоянного руководителя с марта. Тогда Фарид Мухаметшин досрочно сложил полномочия после почти 28 лет во главе парламента — он занимал эту должность с 1998 года. Мухаметшина избрали почётным председателем Госсовета, а исполнение обязанностей спикера до выборов нового руководителя возложили на Марата Ахметова.

Таким образом, избрание Абдулганиева завершило переходный период в руководстве республиканского парламента, продолжавшийся более полугода.