В Татарстане назвали санкции ЕС против Минниханова провокацией

Пресс-служба главы Татарстана назвала провокацией санкции Евросоюза против Рустама Минниханова и обвинила Брюссель в использовании темы детей в политических целях. Так в республике ответили на решение Совета ЕС включить раиса Татарстана в новый чёрный список.

Команда Минниханова возмущена, что политика в Европе «наказали» за спасение детей из зоны конфликта. Особое недоумение в республике вызвала формулировка о «принудительной депортации». В пресс-службе считают её попыткой опорочить усилия России по защите детей.