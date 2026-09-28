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Регион
Опубликовано 28 сентября, 12:49

В Татарстане назвали санкции ЕС против Минниханова провокацией

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Пресс-служба главы Татарстана назвала провокацией санкции Евросоюза против Рустама Минниханова и обвинила Брюссель в использовании темы детей в политических целях. Так в республике ответили на решение Совета ЕС включить раиса Татарстана в новый чёрный список.

Команда Минниханова возмущена, что политика в Европе «наказали» за спасение детей из зоны конфликта. Особое недоумение в республике вызвала формулировка о «принудительной депортации». В пресс-службе считают её попыткой опорочить усилия России по защите детей.

Напомним, Евросоюз ввёл санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова. Всего в новый список ЕС вошли 10 человек и 17 организаций. Для включённых в него предусмотрены заморозка активов и запрет на въезд в Евросоюз. В Госдуме объясняли, что европейские страны всё чаще используют санкции против России для собственных целей.

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Татьяна Миссуми
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