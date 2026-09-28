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Регион
Опубликовано 28 сентября, 11:10

В Госдуме объяснили, как изменился характер санкций ЕС против России

Депутат Аксаков: Санкции ЕС не оказывают на Россию стратегического влияния

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Европейские страны всё чаще используют санкции против России для собственных целей, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что ограничения уже не определяют ситуацию в стране, а Запад ищет возможности возобновить общение с Москвой.

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«Любые санкционные решения оказывают скорее частное, а не стратегическое влияние — на каких-то лиц или организации», — отметил парламентарий.

Признаком готовности к диалогу он назвал встречу главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с Сергеем Лавровым. Немецкий министр объяснил её просьбой стран Глобального Юга на фоне атак на суда в Чёрном море и выступил за прекращение огня в его акватории. По мнению депутата, сам факт переговоров важнее прежних резких заявлений дипломата. Он ожидает подобных шагов и от других европейских государств.

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А ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против 44 участников выборов в Госдуму. Ограничения введены против лиц, которых Киев считает причастными к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые украинские власти всё ещё хотят считать своими.

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Борис Эльфанд
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