Зеленский ввёл санкции против 44 участников выборов в Госдуму

Украина ввела санкции против 44 человек, которые участвовали в выборах в Госдуму России в новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

В Офисе президента Украины заявили, что ограничения введены против лиц, которых Киев считает причастными к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые украинские власти всё ещё хотят считать своими.

В список вошли кандидаты в депутаты Госдумы от российских партий, а также люди, которые ранее занимали должности в созданных Россией органах власти на этих территориях. В перечне оказались, в частности, Сергей Белокопытов, Сергей Еропутов, Ирина Куксенкова, Сергей Макаров, Георгий Селезнёв и другие участники избирательной кампании.

Проект о введении ограничений был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны Украины. В документе указано, что часть включённых в список людей ранее уже занимала депутатские должности в органах, которые Киев не признаёт.

К слову, одна из попавших под санкции — Ирина Куксенкова — получила наибольшее число голосов на выборах в Госдуму в Макеевском одномандатном округе № 13 в ДНР. Кандидат от «Единой России» набрала 69,53% после обработки всех протоколов.