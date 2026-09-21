Куксенкова от ЕР получила почти 70% голосов на выборах в ДНР
Ирина Куксенкова. Обложка © Telegram / Ирина КуксенкоVа
Ирина Куксенкова получила наибольшее число голосов на выборах в Госдуму в Макеевском одномандатном округе № 13 в ДНР. Кандидат от «Единой России» набрала 69,53% после обработки всех протоколов. Такие данные приводит ЦИК.
Представитель КПРФ Борис Литвинов получил 10,35% голосов. Оксана Сигидина от «Справедливой России» набрала 10,05%. Таким образом, разрыв между Куксенковой и ближайшими соперниками превышает 59 процентных пунктов.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о лидерстве «Единой России» на выборах депутатов Госдумы в республике. По его словам, общая явка за три дня голосования приблизилась к 80%. Он также отметил, что за время выборов избиратели и наблюдатели не направили ни одной жалобы.
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