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Регион
Опубликовано 21 сентября, 03:42

Кандидаты ЕР лидируют в двух округах ДНР после подсчёта всех протоколов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кандидаты от «Единой России» занимают первые места в Донецком и Горловском одномандатных округах ДНР на выборах в Госдуму. ЦИК обработал 100% протоколов, и данные показывают лидерство представителей партии в обоих округах.

В Донецком округе № 14 депутат Госдумы Александр Бородай, представляющий «Единую Россию», набрал 60,35% голосов. Кандидат «Новых людей» Алексей Дорофеев получил 12,44%, представитель ЛДПР Денис Караяни — 6,96%.

В Горловском округе больше всего голосов получил заместитель директора угледобывающего предприятия «Импэкс-Дон» Сергей Макаров. Кандидат от «Единой России» набрал 62,38%. Андрей Крамар, представляющий ЛДПР, получил 20,08% голосов. За Георгия Селезнева от «Новых людей» проголосовали 6,32% избирателей.

Кандидаты ЕР победили в двух округах Владимирской области на выборах в Госдуму
Кандидаты ЕР победили в двух округах Владимирской области на выборах в Госдуму

Ранее сообщалось о результатах выборов в одномандатных округах Новосибирской области. Кандидаты «Единой России» заняли первые места в трёх из четырёх округов после обработки 100% протоколов. В ещё одном округе лидировал представитель «Справедливой России».

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Лия Мурадьян
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