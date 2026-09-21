Кандидаты ЕР лидируют в двух округах ДНР после подсчёта всех протоколов

Кандидаты от «Единой России» занимают первые места в Донецком и Горловском одномандатных округах ДНР на выборах в Госдуму. ЦИК обработал 100% протоколов, и данные показывают лидерство представителей партии в обоих округах.

В Донецком округе № 14 депутат Госдумы Александр Бородай, представляющий «Единую Россию», набрал 60,35% голосов. Кандидат «Новых людей» Алексей Дорофеев получил 12,44%, представитель ЛДПР Денис Караяни — 6,96%.

В Горловском округе больше всего голосов получил заместитель директора угледобывающего предприятия «Импэкс-Дон» Сергей Макаров. Кандидат от «Единой России» набрал 62,38%. Андрей Крамар, представляющий ЛДПР, получил 20,08% голосов. За Георгия Селезнева от «Новых людей» проголосовали 6,32% избирателей.