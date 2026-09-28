ЕС обложил санкциями главу Татарстана за эвакуацию детей из зоны боёв на Украине

Евросоюз ввёл санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова. Ограничения связаны с его участием в программах по спасению детей из зоны боевых действий на Украине. Брюссель квалифицирует это как «незаконную депортацию». Об этом сообщил Совет ЕС.

В новый санкционный список вошли десять физических лиц и 17 организаций. Среди них — детские лагеря и спортивные центры в России, а также международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР.

Попавшим под ограничения физлицам запрещён въезд и транзит через страны Евросоюза, их активы на территории объединения подлежат заморозке. Европейским гражданам и компаниям также запрещено предоставлять им экономические ресурсы.

Ранее Life.ru сообщал о санкциях Евросоюза против помощника президента России Владимира Мединского и главы Минспорта Михаила Дегтярёва. Тогда в новый список Брюсселя вошли 48 физических лиц.