«Чувствительный вопрос»: Истерика Зеленского вынудила ЕС изменить сроки санкций против РФ

Продлением персональных санкций сразу на три года Евросоюз пытается сгладить реакцию Украины на исключение части фигурантов из ограничительного списка, считает профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. Он связал изменение сроков с желанием Брюсселя продемонстрировать Киеву неизменность своего курса.

«Переход с продлений санкций раз в шесть месяцев на раз в три года связан с тем, что Евросоюз пошёл на попятную по очень чувствительному вопросу, вызвавшему истерику у Владимира Зеленского», — заявил собеседник «Ридуса».

Исключение из списка трёх человек и одной компании создало прецедент: теперь другие граждане и организации могут рассчитывать на отмену персональных ограничений. Однако увеличение срока действия санкций в шесть раз должно отвлечь внимание от этой перемены, полагает политолог.

Ранее представители стран Евросоюза впервые согласовали продление персональных санкций против России сразу на три года, хотя прежде этот вопрос пересматривали каждые шесть месяцев. Одновременно было одобрено исключение из списка предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана.