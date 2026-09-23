Санкции выдохлись? В ЕС заявили, что устали от антироссийского курса
Еврокомиссар Домбровскис заявил об усталости ЕС от антироссийских санкций
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Сегодня в Евросоюзе ощущается определённая усталость на фоне многолетней санкционной политики против России. Об этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сказал в интервью Euractiv после исключения нескольких россиян из санкционного списка ЕС.
«Понятно, что есть определённая усталость после почти пяти лет войны», — сказал Домбровскис.
При этом он призвал страны ЕС не ослаблять давление на Москву и продолжать поддержку Киева. Поводом для разговора стали споры вокруг пересмотра персональных ограничений. Домбровскис также признал, что в ближайшее время отказаться от принципа единогласия при утверждении санкций не получится. Для этого потребовалось бы менять договоры ЕС, а такие поправки сами нуждаются в поддержке всех 27 стран сообщества.
Ранее Life.ru писал, что представители стран Евросоюза впервые продлили персональные санкции против России сразу на три года.
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