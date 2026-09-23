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Опубликовано 23 сентября, 07:27

Санкции выдохлись? В ЕС заявили, что устали от антироссийского курса

Еврокомиссар Домбровскис заявил об усталости ЕС от антироссийских санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Сегодня в Евросоюзе ощущается определённая усталость на фоне многолетней санкционной политики против России. Об этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сказал в интервью Euractiv после исключения нескольких россиян из санкционного списка ЕС.

«Понятно, что есть определённая усталость после почти пяти лет войны», — сказал Домбровскис.

При этом он призвал страны ЕС не ослаблять давление на Москву и продолжать поддержку Киева. Поводом для разговора стали споры вокруг пересмотра персональных ограничений. Домбровскис также признал, что в ближайшее время отказаться от принципа единогласия при утверждении санкций не получится. Для этого потребовалось бы менять договоры ЕС, а такие поправки сами нуждаются в поддержке всех 27 стран сообщества.

Песков: Санкции ЕС должны быть сняты со всех российских бизнесменов
Песков: Санкции ЕС должны быть сняты со всех российских бизнесменов

Ранее Life.ru писал, что представители стран Евросоюза впервые продлили персональные санкции против России сразу на три года.

Главные решения европейских лидеров, санкционная политика и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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