«Очень большая проблема»: ЕС предупредили о последствиях отказа от российского СПГ

Отказ от российского сжиженного природного газа заставит Евросоюз переманивать поставщиков более высокими ценами, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с NEWS.ru он предупредил о подорожании топлива на рынке ЕС.

«Для Европы это очень большая проблема, потому что мы сейчас второй по объёму поставщик СПГ на европейский рынок», — подчеркнул специалист.

По его словам, запрет на импорт начнёт действовать с 1 января 2027 года для всех стран ЕС. Ситуацию осложняют отсутствие катарских поставок и небольшие запасы в хранилищах. Чтобы восполнить выпадающие объёмы, европейцам придётся привлекать продавцов, которые сейчас обслуживают других покупателей.

Российские грузы, напротив, можно перенаправить в Азию. Зимой танкерам с Ямала придётся огибать Европу и следовать через Средиземное море и Суэцкий канал. Летом поставки пойдут на восток, прежде всего в Китай. Перестройка увеличит транспортные расходы, однако сокращения бюджетных доходов специалист не ожидает, поскольку у предприятия ещё действуют налоговые льготы.

Ранее Испания объявила о намерении прекратить закупки российского СПГ с начала 2027 года. Глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес подтвердил, что Мадрид будет соблюдать ограничения ЕС, хотя у местных компаний сохраняются долгосрочные контракты.