Ineos остановит три завода в Британии из-за высоких цен на газ

Химическая группа Ineos приостанавливает работу трёх крупных производств в английском Халле из-за высокой стоимости газа. Две установки уже остановлены, третья прекратит работу в ближайшие дни. Компания заявляет, что при нынешних энергозатратах производство в Великобритании стало неконкурентоспособным.

«Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», — заявил глава Ineos Джим Рэтклифф.

По данным Reuters, британский газ с поставкой в ближайший месяц торгуется примерно по $23,5 за млн БТЕ, тогда как американский Henry Hub — около $2,84. Ineos также сравнивает свои расходы с китайскими производствами на угольном сырье.

Ранее Life.ru писал, что в Великобритании предупредили о риске нехватки газа уже в следующем десятилетии. Власти рассматривают варианты поддержки стареющей газовой инфраструктуры страны, чтобы снизить угрозу перебоев в периоды повышенного спроса. Участники отраслевых консультаций также указывали, что по мере истощения месторождений Северного моря зависимость страны от импорта будет возрастать.