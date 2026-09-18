«Сейчас идёт торг»: Почему Венгрия может променять российский газ на фонды ЕС

Отказ Венгрии от российского газа — не столько энергетическое решение, сколько попытка разблокировать европейские деньги. Такую версию «Газете.ru» изложил экономист Алексей Зубец.

По его словам, при правительстве Виктора Орбана Брюссель заморозил для Будапешта несколько десятков миллиардов долларов. Для небольшой и небогатой страны это огромная сумма, поэтому сейчас стороны торгуются.

«Сейчас идет торг: что Венгрия должна сделать для того, чтобы получить доступ к этим замороженным фондам за отказ от российского газа», — пояснил аналитик.

Сам Будапешт, по оценке Зубца, не заинтересован в разрыве с российскими энергоносителями. Однако он вынужден учитывать общий тренд ЕС на снижение зависимости от поставок из России.

Экономист напомнил: в прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен от имени ЕС обещала закупить определённый объём сжиженного природного газа у США. Брюсселю нужно выполнять обязательство, и отказ от российского газа вписывается в эту логику.

Дополнительный фон — ситуация на Ближнем Востоке. Кризис там, по словам Зубца, не затухает, а «имеет тенденцию к расползанию». Это ведёт к росту цен на дизель и бензин в странах ЕС.

«Наверное, Европейский союз сильно пожалеет, что они отказались от российских поставок», — подытожил он.