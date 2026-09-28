Если президентом Франции станет лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, политика Парижа в отношении России может стать менее ястребиной, поскольку она ранее критиковала антироссийские санкции. Научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН отметил, что сейчас у Ле Пен наиболее высокий рейтинг с отрывом около 35% от ближайшего соперника — экс-премьера Эдуара Филиппа, который считается наиболее вероятным кандидатом для выхода во второй тур вместе с ней.

Однако на пятки Филиппу наступает крайне левый Жан-Люк Меланшон, что может изменить расклад сил перед голосованием. Фёдоров подчеркнул, что если во второй тур выйдет Эдуар Филипп, шансы Ле Пен на победу значительно уменьшатся, и именно он может стать условным преемником Эмманюэля Макрона.

Несмотря на то, что все политики дистанцируются от непопулярного действующего президента, Филипп как бывший премьер-министр в его администрации фактически продолжит текущую линию. В случае победы Ле Пен возможна коррекция антироссийского курса, но эксперт предостерёг от иллюзий: она не является другом России, признаёт территориальную целостность Украины и считает РФ агрессором, поэтому ожидать резкой смены курса не стоит.

При Эдуаре Филиппе антироссийский настрой Франции сохранится, однако ястребиная риторика Макрона может утихнуть по объективным экономическим причинам — финансы страны находятся в тяжёлом состоянии. Что касается санкционной политики ЕС, то решения принимаются консенсусом, и Франция будет действовать согласованно с Брюсселем.

Тем не менее, если Париж при Ле Пен займёт позицию, аналогичную венгерской, и начнёт блокировать санкционные пакеты, это может привести к корректировке общей политики Евросоюза, особенно на фоне дискуссий об отказе от принципа консенсуса во внешней политике.

Ранее Life.ru сообщал, что Марин Ле Пен заявила о невозможности для Франции продолжать прежние объёмы финансовой поддержки Украины. По её словам, состояние государственных финансов заставляет Париж пересматривать расходы, связанные с помощью Киеву.