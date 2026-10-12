ФАС оштрафует «Ловител» за «интернет без выбора» в домах ПИК

Федеральная антимонопольная служба возбудила административные дела за ограничение доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома ПИК. Оператору «Ловител» грозит оборотный штраф, а должностным лицам управляющих компаний — штрафы или дисквалификация. Об этом сообщила ФАС России.

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трёх лет. Для «Ловител» — оборотный штраф от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к интернету.

Ранее ведомство предписало обеспечить доступ других провайдеров в дома застройщика. Во исполнение предписания «Ловител» разработал и опубликовал порядок доступа к кабельной канализации. Он предусматривает недискриминационные условия размещения сетей других операторов за экономически обоснованную плату.

Управляющие компании ПИК рассмотрели 330 запросов на размещение сетей. С операторами провели совместные осмотры общего имущества и предоставили им техническую документацию. По оценкам операторов, проектно-изыскательные работы по строительству сетей в жилом комплексе занимают в среднем до шести месяцев.

Однако провайдеры сообщили ФАС о новых препятствиях: доступ к кабельным вводам в дома ограничивают лица, не входящие в группу компаний ПИК. Ведомство проверяет эти сведения.

Ранее Life.ru писал, что ФАС обязала группу ПИК открыть инфраструктуру для интернет-провайдеров. Служба установила, что «Ловител» и управляющие компании ограничивали доступ конкурентов к сетям в жилых комплексах Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, лишая жильцов возможности выбрать другого оператора.