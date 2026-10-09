Сырки с историей: ФАС наказала производителя за попытку убрать продукцию конкурента с полок

Федеральная антимонопольная служба признала компанию «РостАгроКомплекс», известную производством творожных сырков, нарушителем закона о защите конкуренции. Причиной стали письма в торговые сети с требованиями прекратить продажу продукции конкурента под брендом «Александров К. Б.». Как установило ведомство, компания обосновывала свои претензии правами на товарный знак, которыми в действительности не обладала.

Разбирательство началось после обращения правообладателя товарных знаков «Александров К. Б.». Он сообщил, что «РостАгроКомплекс» рассылал ретейлерам уведомления с требованием убрать его продукцию с полок. В письмах производитель утверждал, что обладает исключительными правами на бренд «Б. Ю. Александров», а конкурент якобы нарушает их.

Однако проверка ФАС показала, что эти заявления не соответствовали действительности. У «РостАгроКомплекса» отсутствовали исключительные права на спорный товарный знак. При этом продукция заявителя выпускалась с использованием принадлежащих ему обозначений, поэтому оснований обвинять его в нарушении чужих прав ведомство не обнаружило.

Первоначально антимонопольная служба потребовала от производителя прекратить распространение недостоверных сведений, отозвать направленные торговым сетям письма и опровергнуть содержащуюся в них информацию. Однако компания предупреждение не исполнила.

После этого ФАС возбудила дело и признала действия «РостАгроКомплекса» недобросовестной конкуренцией. Ведомство установило нарушение статей 14.1 и 14.2 закона «О защите конкуренции» и выдало компании обязательное для исполнения предписание.

На этом разбирательство может не закончиться. Теперь антимонопольная служба рассмотрит вопрос о привлечении производителя к административной ответственности. Возможные санкции и размер штрафа пока не определены.

Ранее Life.ru рассказывал, как ФАС потребовала от «РостАгроКомплекса» прекратить давление на конкурента. Тогда ведомство установило, что лицензионное соглашение на использование бренда «Б. Ю. Александров» было расторгнуто ещё в 2022 году, а продукцию под прежним названием вывели из оборота в 2023-м.