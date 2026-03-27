Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост



Регион
27 марта, 09:06

ФАС уличила сырки «Б. Ю. Александров» в попытке выдавить конкурента

Обложка © РИА Новости / Дмитрий Паршин

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителю творожных сырков «Б. Ю. Александров» (компания «РостАгроКомплекс») за признаки недобросовестной конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Причиной стало обращение правообладателя товарных знаков «Александров К. Б.». Заявитель указал, что конкурент направил торговым сетям письмо с требованием прекратить реализацию его продукции, утверждая, что он обладает правом на использование бренда «Б. Ю. Александров».

Однако в ФАС отметили, что согласно реестру товарных знаков лицензионный договор на использование этого бренда был расторгнут ещё в 2022 году, а продукция выведена из оборота в 2023-м. Ведомство потребовало прекратить распространение недостоверной информации, отозвать письма и опровергнуть сведения. В случае неисполнения предупреждения служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца перед празднованием Пасхи. Вместе с тем под запрет попадают и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar