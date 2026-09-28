ФАС предложила расширить выбор страховщиков при оформлении кредитов

Федеральная антимонопольная служба продолжает работу над законопроектом, который должен изменить правила выбора страховой компании при оформлении потребительского кредита. Об этом на XXIII Международном банковском форуме рассказала начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева. Если инициативу примут, количество страховщиков, полисы которых могут подходить требованиям банков, потенциально вырастет с нынешних 1–5 до более чем 60.

Сейчас банк вправе самостоятельно устанавливать требования к страховой компании, чей полис готов принять от заёмщика. На практике эти критерии у кредиторов различаются, могут меняться и не всегда доступны клиенту заранее.

ФАС предлагает сделать систему понятнее: одним из ключевых критериев допуска страховщика должен стать его кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале. Такая информация публична, поэтому клиент сможет заранее понять, соответствует ли выбранная им компания необходимому уровню, а банку не придётся проводить дополнительную оценку за свой счёт.

Подход уже частично применяется в рекомендациях регуляторов. В феврале 2026 года ФАС и Банк России напомнили банкам, что заёмщик имеет право самостоятельно выбирать страховщика среди компаний, соответствующих требованиям кредитора, и менять его в течение срока кредита. Банкам также рекомендовали учитывать кредитный рейтинг страховщика при оценке его соответствия критериям.

Теперь этот механизм хотят закрепить уже на законодательном уровне.

По расчётам ФАС, новая модель может резко увеличить число потенциально доступных страховщиков. Если сейчас требования конкретного банка нередко проходят лишь одна-пять компаний, то после изменения подхода их может стать более 60.

Законопроект предусматривает и дополнительные требования к информированию клиентов. Банки должны будут заранее публиковать условия, которым должна соответствовать страховка, — не позднее чем за 30 дней до вступления новых требований в силу.

В ФАС рассчитывают, что это снизит риск ситуаций, когда человек уже купил полис у одной компании, а банк затем отказывается его принимать из-за собственных внутренних критериев.

Главная цель инициативы — усилить конкуренцию и сократить возможности для навязывания страховок определённых компаний. При этом речь не идёт об отмене требований банков к страховщикам: кредиторы по-прежнему смогут учитывать риски, однако правила должны стать более прозрачными и предсказуемыми для клиента.

Обсуждение законопроекта продолжается. Банковское сообщество ранее в целом поддержало идею законодательного регулирования таких отношений, однако высказало замечания к отдельным положениям проекта и предложило сохранить за кредиторами больше свободы при оценке рисков страховщиков.

Таким образом, для заёмщика ключевое изменение может оказаться довольно практичным: при оформлении кредита ему станет проще выбрать страховую компанию самостоятельно и заранее понять, примет ли её полис банк.