Спасибо, не надо: Как по новым правилам отказаться от дополнительных услуг при кредите Изменения в законодательстве позволяют не платить за любые навязанные банковские услуги. Как это сделать — разбирался Лайф. 11 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Россияне могут отказаться не только от ненужной страховки, но и от любых других услуг, которые были навязаны при заключении кредитного договора, гласят вступившие в силу 30 декабря прошлого года поправки в закон № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Теперь, согласно пункту 2.7 статьи 7 указанного закона, заёмщик вправе в течение 14 дней обратиться к организации, с которой у него заключён договор, и отказаться от ненужных ему услуг, включая не только не предусмотренную законом страховку, но и юридическое сопровождение, телемедицину, помощь на дороге, финансовые консультации и всё остальное. При этом гражданин вправе потребовать вернуть деньги, внесённые в оплату за услуги, от которых он отказывается. Согласно утверждённой законом процедуре подобного рода заявления должны рассматриваться в течение семи рабочих дней. Если заёмщик вообще не воспользовался услугами, которые ему оказались не нужны, то возврату подлежит вся уплаченная за "допы" сумма, а если же окажется, что услуги всё же частично оказаны, то вернуть должны пропорциональную часть.

Конечно, такое законодательное нововведение не очень радует банки и микрофинансовые организации, которые значительный объём своего дохода получают именно от продажи услуг формально сторонних компаний.

Согласно статистике Центробанка, только за девять месяцев прошлого года кредитные организации РФ получили 1,87 триллиона рублей чистой прибыли. Это на 16,2% больше, чем за полный 2020 год, и на 9% больше, чем за 2019 год. И банкиры практически не скрывают, что немалую часть из зафиксированной прибыли составляют не банковские, а комиссионные доходы.

Поэтому в большинстве отделений банков от "впаривания" дополнительных услуг тем, кто обратился за кредитом, не отказались. А новым заёмщикам просто стали предлагать "усовершенствованные" редакции кредитных договоров, в которых акцент делается на изменении финансовых условий (как правило, речь идёт о повышении процентной ставки). Так происходит в том случае, если новый должник банка успеет за положенные по закону 14 дней написать заявление об отказе от ненужных ему дополнительных услуг.

— Банки и раньше "навешивали" допуслуги. Но обычно условия с повышением ставки указывались в кредитном договоре только для случаев отказа заёмщика от страховки. А теперь банкиры стали применять более обтекаемые формулировки. Например: "Ставка может быть пересмотрена при отказе от любой из услуг, рекомендуемой банком", — рассказывает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Фактически такой подход можно расценивать как злоупотребление правом.

И некоторые россияне уже нашли возможность использовать действующее законодательство в своих законных интересах.

Повышенный процент не пройдёт

Несмотря на утверждение главы ЦБ РФ о "недостаточной финансовой грамотности населения", граждане РФ научились избавляться от повышенных платежей за дополнительные услуги, которые навязывают банки.

Например, житель Казани подписал с банком кредитный договор, согласно которому мужчина получал кредит по ставке 10,9% годовых, но при условии страхования жизни и потери трудоспособности. Заёмщик в принципе был не против страховки, однако его не устраивали расценки, которые заломила рекомендованная банком страховая компания. И поэтому он приобрёл указанные в кредитном договоре страховки у другой компании по более выгодному для себя тарифу. Банк счёл такие действия мужчины нарушением условий выдачи кредита и поднял ему ставку до 18,5% годовых. В итоге дело вылилось в судебное разбирательство, которое закончилось в Верховном суде РФ (ВС) в пользу заёмщика. В определении ВС указано, что кредитор не вправе обусловливать предоставление кредита (займа) и процентную ставку по нему обязанностью заёмщика по одновременному заключению договора страхования с конкретной страховой компанией (дело № 11-КГ21-15-К6).

А жительница Ессентуков решила, что её права были нарушены, так как она при оформлении потребительского кредита вообще не подписывала договор, а только поставила галочку на сайте продавца бытовой техники и тем самым выразила согласие на покупку в кредит под 12% годовых. Позднее выяснилось, что банк повысил женщине ставку до 22% годовых, так как та отказалась оформить страховку и дебетовую карту с премиальным обслуживанием. В данном случае дело до суда не дошло, так как на заявление женщины отреагировал Роспотребнадзор, направив банку уведомление о необходимости устранения нарушений закона № 2300-I "О защите прав потребителей". По мнению надзорного ведомства, повышение кредитным учреждением ставки незаконно в связи с тем, что никакого документа с изложением всех условий предоставления женщине кредита нет. А проставление галочки под неполными условиями договора, обозначенными на сайте продавца (исполнителя) в сети Интернет, не свидетельствует о том, что подпись жительницы Ессентуков была получена в порядке свободного волеизъявления. И тем более отметка на сайте торговой организации не означает, что у потребителя была возможность отказаться от дополнительных банковских услуг, так как о наличии этих самых услуг в условиях договора женщина просто не могла знать. В итоге банк согласился на договор по ставке 12% годовых.

— Статья 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" запрещает обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других, — отметил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Банки иногда заявляют, что данное положение якобы противоречит части 9 статьи 5 ФЗ "О потребительском кредите", ведь банк вправе включать в индивидуальные условия договора услуги, необходимые для заключения кредита. Но на самом деле противоречия нет, и на это уже многократно указывали и Роспотребнадзор, и даже Центробанк.

Оказывается, по смыслу закона, банк, включая в договор условия о необходимости для заёмщика использовать тот или иной продукт или услугу, должен указать на прямую связь данной финансовой опции с кредитом и наличие экономического обоснования. Например, страхование действительно связано с возможностью исполнения заёмщиком кредитных обязательств в случае, если он попадёт в сложную ситуацию (в связи с тяжёлой болезнью или внезапной потерей работы). Но совершенно очевидно, что приобретение заёмщиком дополнительной банковской карты или услуг юридического характера никак не влияет на возможность возврата кредита. Именно поэтому в пункте 2 статьи 7 закона № 353-ФЗ теперь указано, что кредитор не вправе проставлять в договоре какие-либо отметки о согласии заёмщика на предоставление ему дополнительных услуг. А все "допы" должны быть оформлены отдельно и только с указанием их стоимости и возможности от них отказаться.

— Вероятно, несмотря на поправки в законодательстве, кредитные учреждения всё равно продолжат навязывать дополнительные продукты и услуги, но теперь это им будет делать сложнее, — считает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — В РФ уже немало людей, вполне способных изучить любой кредитный договор и подсчитать, во сколько обойдутся навязываемые вместе с кредитом "допы". С учётом текущего роста ставок, возможно, это повлечёт за собой увеличение отказов адекватных заёмщиков от потребкредитов. По крайней мере, пока ставки по данным финансовым продуктам не вернутся к уровню начала прошлого года, когда даже с банковскими накрутками стоимость кредитования была примерно на уровне инфляции.

А тем, кто в ближайшие месяцы всё же собирается обратиться в банк за кредитом, но не хочет переплачивать, стоит помнить о нескольких простых правилах.

Во-первых, все договоры и заявления, предложенные сотрудником банка, следует читать обязательно и полностью.

Во-вторых, к словам кредитного менеджера банка стоит относиться критически: банковский работник заинтересован в прибыли своего работодателя, а вы в сокращении затрат. Поэтому желательно до подписания любых документов перечитать их дома в спокойной обстановке.

В-третьих, если документы уже подписаны, то вы всё равно вправе отказаться от навязанных продуктов. Для этого надо не позднее 14 дней с даты заключения кредитного договора написать заявление в банк об отказе от "допов". А дальше в зависимости от полученного через семь дней ответа принимать решение о целесообразности "ходить по инстанциям и судам". Как показывает практика, сейчас банки не всегда готовы к разбирательствам по поводу навязанных дополнительных услуг, особенно если заёмщик имеет положительную кредитную историю, а сумма возможного комиссионного дохода невелика. Ведь риск потерять и перспективного клиента, и его деньги теперь банкирами тоже просчитывается.

Авторы Максим Греков