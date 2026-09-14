ФАС возбудила 55 дел из-за нарушений на топливном рынке России

Федеральная антимонопольная служба России возбудила 55 дел по фактам нарушений на топливном рынке. Об этом сообщили в Правительстве РФ по итогам совещания, которое провёл вице-премьер Александр Новак.

Кроме того, ФАС выдала участникам рынка 83 предупреждения. К настоящему моменту исполнено 51 из них.

В кабмине отметили, что антимонопольная служба продолжает активно пресекать нарушения законодательства на рынке топлива.

На том же совещании было отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.