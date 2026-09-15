Федеральные льготники могут заменить бесплатные лекарства выплатой

До конца сентября получатели федеральных льгот могут отказаться от социальных услуг и выбрать денежную компенсацию. После 1 октября изменить решение удастся лишь через год. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв (ЛДПР).

Выбрать денежную форму вместо набора социальных услуг можно при обращении в Социальный фонд России. Заявление принимают через «Госуслуги», МФЦ либо клиентскую службу фонда. Право на такую замену имеют разные категории федеральных льготников. В их числе люди с инвалидностью, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы и Герои Труда России.

Свищёв обратил внимание, что некоторые получатели годами не используют бесплатные лекарства или путёвки и одновременно не оформляют компенсацию. Причиной он назвал отсутствие информации о такой возможности. Размер набора социальных услуг после индексации с 1 февраля 2026 года составляет 1 825,25 рубля в месяц. За 12 месяцев набегает 21 903 рубля.

Основная часть суммы — 1 405,85 рубля — приходится на лекарства и лечебное питание. Ещё 217,48 рубля предусмотрено на санаторно-курортное лечение, а 201,92 рубля — на бесплатный проезд. Отдельно можно отказаться не от всего набора, а только от выбранных видов помощи. При этом решение о переходе на денежную форму необходимо подтверждать каждый год.

Тем, кто не успеет подать заявление до 1 октября, придётся ждать следующего года, чтобы изменить способ получения льгот. Если ранее оформленный отказ не продлить, натуральные услуги автоматически вернутся, а соответствующая выплата начисляться не будет.

Ранее сообщалось, что в разных российских регионах для студенток, ожидающих ребёнка, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка. Сейчас такие единовременные выплаты действуют в 38 субъектах страны, а их размер зависит от места проживания. Самую крупную сумму с 1 августа можно получить в Смоленской области. Будущим мамам там перечисляют по 250 тысяч рублей.