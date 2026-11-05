Жители девятиэтажки на Днепропетровской улице в Москве больше года пытаются добиться решения коммунальных проблем. По их словам, подвал дома неделями затоплен канализационными стоками, в подъездах завелись блохи, а само здание постепенно разрушается. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА в новом выпуске проекта #ЖКХАНТЕР.

Обстановка в столичной девятиэтажке на Днепропетровской улице. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Речь идёт о доме № 27, корпус 1, в районе Чертаново Центральное. Собственники жалуются на плесень, осыпающуюся с потолков штукатурку и разрушающиеся ступени. Лифты регулярно выходят из строя, а в октябре к существующим проблемам добавились перебои с отоплением.

Отдельное беспокойство у жильцов вызвала тяжёлая входная дверь, которая едва не сорвалась с петель. Как утверждают местные жители, опасная конструкция оставалась без ремонта более двух суток и могла травмировать людей.

При этом оперативно сообщить о неисправностях, по словам собственников, практически невозможно: дозвониться до аварийной службы товарищества собственников жилья не удаётся. Претензии есть и к квитанциям за коммунальные услуги. Жители утверждают, что сталкиваются с ошибочными начислениями, отсутствием отдельных услуг и показаний счётчиков.

На фоне затянувшихся проблем собственники решили отказаться от услуг ТСЖ «Днепропетровская 27 к 1» и передать дом под управление ГБУ «Жилищник». К концу октября инициативной группе удалось собрать около 33% голосов собственников.

Однако смена организации осложняется особенностями самого здания. Раньше девятиэтажка служила общежитием завода ЗИЛ, поэтому в ней сохранилось много коммунальных квартир, а часть помещений, по словам жителей, до сих пор принадлежит предприятию. Пока жильцы продолжают собирать голоса и добиваться решения коммунальных проблем.