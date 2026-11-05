Четверо членов одной семьи из Екатеринбурга пожаловались на сильное недомогание после ужина с роллами из доставки Viva Rolls. По словам местной жительницы Юлии, у неё поднялась температура до 38,6 градуса, появились боли в животе и диарея. Неприятные симптомы сохранялись четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Роллы из Viva Rolls. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Девушка рассказала, что вместе с мужем и родителями заказала сет «Умопомрачительная пятёрка» и несколько закусок. Покупка обошлась семье почти в 2500 рублей. Еду приготовили в заведении на улице Шаумяна.

После ужина плохо стало всем четверым. Юлия обратилась с претензией в компанию, однако, по её словам, представители доставки сообщили, что провели внутреннюю проверку и нарушений не обнаружили. При этом подробности проверки покупательнице якобы не объяснили.

На похожие проблемы жалуются и другие клиенты Viva Rolls. Одна из покупательниц по имени Ирина утверждает, что после употребления роллов ей потребовались три дня капельниц и двухнедельная диета. Другая женщина рассказала о госпитализации во время беременности. По её словам, компания впоследствии компенсировала расходы на лечение.

Претензии покупателей касаются и качества продуктов. В отзывах упоминаются кислый привкус сливочного сыра, подозрительный вкус рыбы и возможная несвежесть ингредиентов. Одна из клиенток призналась, что выбросила сразу два заказа, опасаясь отравления.