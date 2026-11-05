Ужин за 2500 рублей обернулся 4 днями мучений: Семья отравилась роллами из Viva Rolls
Семья из Екатеринбурга пожаловалась на отравление после роллов из Viva Rolls
Четверо членов одной семьи из Екатеринбурга пожаловались на сильное недомогание после ужина с роллами из доставки Viva Rolls. По словам местной жительницы Юлии, у неё поднялась температура до 38,6 градуса, появились боли в животе и диарея. Неприятные симптомы сохранялись четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Роллы из Viva Rolls. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Девушка рассказала, что вместе с мужем и родителями заказала сет «Умопомрачительная пятёрка» и несколько закусок. Покупка обошлась семье почти в 2500 рублей. Еду приготовили в заведении на улице Шаумяна.
После ужина плохо стало всем четверым. Юлия обратилась с претензией в компанию, однако, по её словам, представители доставки сообщили, что провели внутреннюю проверку и нарушений не обнаружили. При этом подробности проверки покупательнице якобы не объяснили.
На похожие проблемы жалуются и другие клиенты Viva Rolls. Одна из покупательниц по имени Ирина утверждает, что после употребления роллов ей потребовались три дня капельниц и двухнедельная диета. Другая женщина рассказала о госпитализации во время беременности. По её словам, компания впоследствии компенсировала расходы на лечение.
Претензии покупателей касаются и качества продуктов. В отзывах упоминаются кислый привкус сливочного сыра, подозрительный вкус рыбы и возможная несвежесть ингредиентов. Одна из клиенток призналась, что выбросила сразу два заказа, опасаясь отравления.
Ранее Life.ru рассказывал о жалобе пары из Самары на отравление после ужина в ресторане «Токи Рамен». Молодые люди заказали рамен «Том-ям» и чай, а на следующее утро оба почувствовали себя плохо. У девушки по имени Ксения начались сильная рвота, диарея и слабость, температура поднялась почти до 38 градусов. По её словам, врач диагностировал пищевое отравление и поставил капельницу. В ресторане предположили, что причиной недомогания могли стать внешние факторы, и пообещали проверить кухню.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)