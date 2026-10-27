Ужин закончился капельницей: Пара из Самары заявила об отравлении после рамена в ресторане

Пара из Самары отравилась после ужина в ресторане «Токи Рамен». На следующее утро обоим стало плохо, а девушке потребовалась медицинская помощь и капельница. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на пострадавшую Ксению.

Пара из Самары отравилась после ужина в «Токи Рамен». Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Молодые люди заказали рамен «Том-ям» и чай. Уже утром у девушки начались сильная рвота, диарея и слабость. Температура поднялась почти до 38 градусов, а нормально питаться она не могла около трёх дней. В итоге Ксении пришлось вызвать врача на дом. По её словам, медик диагностировал пищевое отравление и поставил капельницу.

Самарчанка рассказала, что раньше они с молодым человеком регулярно посещали заведение, однако в последний раз остались недовольны качеством блюд. Бульон показался девушке похожим на воду с порошком, лапша — безвкусной, а чай стоимостью 500 рублей практически не имел вкуса.

После отравления Ксения позвонила в ресторан, но сотрудники, по её словам, отказались связывать произошедшее с едой. Вместо этого они предположили, что причиной плохого самочувствия могли стать «внешние факторы».

В заведении пообещали проверить работу кухни и связаться с девушкой, однако обратного звонка она так и не дождалась. При этом результатов проверки, которые позволили бы установить причину отравления, пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом отравлении посетителей кафе «Васаби» в Таганроге. В сентябре после употребления суши и роллов там госпитализировали не менее 16 человек, включая ребёнка. Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые санитарные нарушения, после чего работу заведения временно приостановили. Ещё один крупный инцидент произошёл в Салехарде, где после употребления готовой еды сальмонеллёз выявили у 67 человек. Прокуратура организовала проверки местных точек общепита.