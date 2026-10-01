Москвичке пришлось вызвать скорую после супа с лисичками из «ВкусВилла»

Москвичке пришлось вызвать скорую после ужина супом с лисичками и беконом из «ВкусВилла». Через несколько часов после еды у девушки появились острые боли в животе, тошнота и слабость, а ночью началась рвота. Об этом Валерия рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

По словам девушки, готовый суп она купила в магазине сети на Волгоградском проспекте, 32/5, корпус 1. Сначала Валерия почувствовала боли в животе, однако ночью состояние ухудшилось настолько, что ей пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью.

Как утверждает москвичка, приехавшие врачи диагностировали у неё бактериальное пищевое отравление, оказали помощь на месте и рекомендовали обратиться в поликлинику. Симптомы, по словам Валерии, сохранялись ещё несколько дней. Позднее она обратилась к гастроэнтерологу, который диагностировал кишечную инфекцию.

При этом лабораторных данных, которые подтверждали бы, что причиной заболевания стал именно съеденный суп, пока не приводится.

Москвичка направила «ВкусВиллу» досудебную претензию. Она требует вернуть стоимость блюда, компенсировать расходы на лекарства и выплатить моральную компенсацию. Если договориться с компанией не получится, Валерия намерена обратиться в суд.

Кроме того, девушка направила жалобу в Роспотребнадзор. О результатах проверки ведомства пока не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в шаурме из «ВкусВилла» после госпитализации москвича с бактериальным гастроэнтеритом.