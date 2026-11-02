Семь человек госпитализировали после массового отравления в Пугачёвском районе Саратовской области. Состояние пострадавших медики оценивают как близкое к удовлетворительному, а прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По информации областного Минздрава, все семеро находятся под наблюдением врачей и проходят необходимые диагностические процедуры, пишет РИА «Новости». Специалистам предстоит установить причину отравления и определить, что именно привело к ухудшению самочувствия жителей района.

К расследованию подключилась Пугачёвская межрайонная прокуратура. Сотрудники ведомства совместно с профильными специалистами проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также законодательства о качестве и безопасности продуктов питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом отравлении учеников Национальной татарской гимназии в Саратове. В начале октября семерых школьников госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Позднее специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной стала стафилококковая инфекция. Бактерию обнаружили как у заболевших детей, так и у сотрудников школьной столовой, которые при этом не испытывали никаких симптомов.