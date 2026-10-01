Семь учеников гимназии в Саратове госпитализированы с кишечной инфекцией

Семь учеников Национальной татарской гимназии Саратова госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Родители связывают случившееся со школьным завтраком — детям подавали плов с говядиной и консервированной кукурузой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, недомогание появилось более чем у десяти человек — учеников восьмого и, предположительно, девятого классов, а также нескольких преподавателей. У заболевших началась рвота, а некоторым школьникам стало плохо прямо во время занятий, из-за чего в гимназию пришлось вызывать скорую помощь.

Перед ухудшением самочувствия дети ели в школьной столовой плов с говядиной и кукурузой. По словам учащихся, блюдо имело подозрительный запах — школьники утверждают, что оно пахло так, «будто пролежало в холодильнике неделю». Связь заболевания с конкретной едой пока официально не установлена.

Региональное управление Роспотребнадзора зарегистрировало среди учащихся случаи острой кишечной инфекции и начало эпидемиологическое расследование. Специалисты берут материал у заболевших и контактных лиц, сотрудников гимназии и пищеблока, а также исследуют продукты, готовые блюда, объекты внешней среды и используемые дезинфицирующие средства.

Проверки также проводят прокуратура и Следственный комитет. Надзорное ведомство изъяло суточные пробы приготовленной в гимназии пищи и проверяет организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. По данным родителей, 1 октября учебное заведение закрыли.

При этом столовая гимназии ранее считалась одной из лучших: на сайте образовательного учреждения указано, что она неоднократно становилась победителем областного конкурса «Лучшая организация питания».

Ранее сегодня Life.ru сообщал о вспышке острой кишечной инфекции в Национальной татарской гимназии Саратова. Тогда стало известно, что после жалоб учеников на плохое самочувствие в учебное заведение вызвали скорую помощь, а часть детей госпитализировали.