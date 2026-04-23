«Рвота и недомогание»: 20 младшеклассников гимназии Екатеринбурга отравились в столовой

В екатеринбургской гимназии массово отравились дети

В екатеринбургской гимназии № 116 массово фиксируются случаи отравления среди несовершеннолетних. В основном на ухудшение самочувствия жаловались ученики первых и вторых классов, сообщили в прокуратуре.

«Начиная с 18 апреля 2026 года, за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, обратились не менее 20 учащихся первого класса и второго класса», — рассказали в ведомстве URA.ru.

Прокуратура проверяет документацию, связанную с закупками продуктов питания. Местный Роспотребнадзор, в свою очередь, занялся обследованием школьной столовой.

Администрация Одинцово взяла на контроль дело об отравлении 40 малышей в детсаду

На днях Life.ru рассказывал, как участники ансамбля аккордеонистов «Гармоника» из Химок, прибывшие в Череповец на всероссийский конкурс «Русские наигрыши», попали в больницу с отравлением — десятерых детей госпитализировали. Всего вызов скорой потребовался 20 членам коллектива, включая взрослых, у которых тоже резко ухудшилось самочувствие.

