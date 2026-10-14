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Регион
Опубликовано 14 октября, 16:05

Стафилококк нашли у поваров без симптомов: Раскрыта причина отравления детей в Саратове

Роспотребнадзор установил причину отравления школьников в Саратове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Причиной массового отравления учеников Национальной татарской гимназии в Саратове стала стафилококковая инфекция. Опасную бактерию обнаружили не только у заболевших детей, но и у сотрудников школьной столовой, которые сами не испытывали никаких симптомов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам санитарно-эпидемиологического расследования.

Специалисты обследовали заболевших школьников и работников пищеблока, изучили образцы приготовленных блюд и продуктов. Кроме того, лабораторные исследования прошли пробы питьевой воды, дезинфицирующих средств и смывы с поверхностей помещений.

Анализы подтвердили наличие стафилококка в биологических материалах детей и персонала столовой. При этом сотрудники пищеблока оказались бессимптомными носителями инфекции. По предварительным выводам специалистов, бактерия могла попасть в пищу от одного из работников.

В Нижегородской области нашли стафилококк у 360 работников школьных столовых
В Нижегородской области нашли стафилококк у 360 работников школьных столовых

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации семи учеников Национальной татарской гимназии в Саратове. Перед ухудшением самочувствия школьники ели в столовой плов с говядиной и консервированной кукурузой. Некоторые дети жаловались на необычный запах блюда.

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Полина Никифорова
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