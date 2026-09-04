В Нижегородской области нашли стафилококк у 360 работников школьных столовых

Около 3200 работников школьных столовых и сотрудников, отвечающих за питание детей в образовательных учреждениях Нижегородской области, прошли медицинское обследование перед началом учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По итогам проверок специалисты выявили два случая энтеровирусной инфекции, 26 носителей кампилобактера и около 360 человек с обнаруженным золотистым стафилококком.

В ведомстве отметили, что именно стафилококк периодически становится причиной вспышек пищевых отравлений в регионе. По словам специалистов, речь идёт о распространённом возбудителе, который может присутствовать в организме человека без симптомов, но при нарушении санитарных норм способен привести к массовому заражению.

Особое внимание уделяется сотрудникам пищеблоков, поскольку одна столовая может ежедневно обеспечивать едой сотни школьников. Даже небольшое нарушение правил гигиены со стороны заражённого работника способно привести к серьёзным последствиям.

«Мы гордимся тем, что по крайней мере на первую половину года мы защитили наших детей от вспышек инфекционных заболеваний», — заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что провести масштабную проверку удалось благодаря возможностям новой лаборатории Роспотребнадзора в Нижнем Новгороде, которая позволила ускорить исследования.

Также специалисты сообщили о росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией в текущем году. В тяжёлых случаях она может приводить к развитию серозного менингита.

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