23-летняя россиянка подхватила половую инфекцию в душе во Вьетнаме

23-летняя жительница Красноярска уже около полугода лечится от повторяющихся гинекологических симптомов после поездки во Вьетнам, сообщает SHOT. По словам девушки, болезнь связана с местной водопроводной водой.

Первые признаки молочницы появились у россиянки через несколько недель после зимнего отдыха во Вьетнаме. Назначенные на родине препараты помогли, однако после возвращения на курорт симптомы возникли снова. Девушка утверждает, что каждый месяц принимала ранее выписанные лекарства, но добиться стойкого улучшения не смогла. Позднее вьетнамские медики диагностировали у неё воспаление слизистой половых органов.

После первого курса терапии состояние туристки, по её словам, ухудшилось, а также возникли гормональные нарушения. При повторном обращении врачи предположили связь симптомов с качеством воды и назначили другие препараты. Россиянка продолжает лечение.

Водопроводную воду во Вьетнаме не очищают до хорошего качества. Из-за плохой очистки сточных вод при купании в ванной, в душе есть вероятность столкнуться с кишечными инфекциями и дисбалансом микрофлоры, что и подтолкнуло развитие кандидоза.

Ранее сообщалось, что трое туристов из России и Казахстана едва не погибли во Вьетнаме. Мужчины зашли в воду, но сильные волны унесли их в открытое море. Двое смогли добраться до берега, однако прибой раз за разом бил их о скалы. Третий оставался в воде. Спасатели пограничного поста и полицейские получили сигнал и оперативно прибыли на место. Им удалось вытащить всех пострадавших.