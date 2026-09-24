Мальчика, потерявшего семью из-за колбасы в Калининске, перевели из реанимации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жизни 14-летнего подростка, единственного выжившего после массового отравления семьи в Калининске Саратовской области, больше ничего не угрожает. Его состояние улучшается, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.
Мальчика уже перевели из реанимации в профильное отделение. Там он остаётся под постоянным наблюдением медиков.
«Динамика положительная. Пациент переведён из палаты реанимации в отделение. В настоящий момент непосредственно жизни ничто не угрожает», — рассказал Грайфер. По его словам, врачи рассчитывают выписать подростка в ближайшее время.
Напомним, 50-летняя женщина и двое детей восьми и десяти лет умерли после возможного пищевого отравления в Калининске Саратовской области. Причиной смерти эксперты считают отравление колбасой. Life.ru рассказывал о других версиях. Врач-токсиколог Кутушов допускал, что речь могла идти в том числе о ботулотоксине в колбасе. А криминалист Игнатов предположил, что сгубить семью могли грибы или консервы.
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