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Регион
Опубликовано 24 сентября, 11:21

Мальчика, потерявшего семью из-за колбасы в Калининске, перевели из реанимации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жизни 14-летнего подростка, единственного выжившего после массового отравления семьи в Калининске Саратовской области, больше ничего не угрожает. Его состояние улучшается, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Мальчика уже перевели из реанимации в профильное отделение. Там он остаётся под постоянным наблюдением медиков.

«Динамика положительная. Пациент переведён из палаты реанимации в отделение. В настоящий момент непосредственно жизни ничто не угрожает», — рассказал Грайфер. По его словам, врачи рассчитывают выписать подростка в ближайшее время.

Липкий пол, сантиметры пыли и позеленевший фарш: Как жила семья, погибшая после ужина колбасой
Липкий пол, сантиметры пыли и позеленевший фарш: Как жила семья, погибшая после ужина колбасой

Напомним, 50-летняя женщина и двое детей восьми и десяти лет умерли после возможного пищевого отравления в Калининске Саратовской области. Причиной смерти эксперты считают отравление колбасой. Life.ru рассказывал о других версиях. Врач-токсиколог Кутушов допускал, что речь могла идти в том числе о ботулотоксине в колбасе. А криминалист Игнатов предположил, что сгубить семью могли грибы или консервы.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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