Мальчика, потерявшего семью из-за колбасы в Калининске, перевели из реанимации

Жизни 14-летнего подростка, единственного выжившего после массового отравления семьи в Калининске Саратовской области, больше ничего не угрожает. Его состояние улучшается, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Мальчика уже перевели из реанимации в профильное отделение. Там он остаётся под постоянным наблюдением медиков.

«Динамика положительная. Пациент переведён из палаты реанимации в отделение. В настоящий момент непосредственно жизни ничто не угрожает», — рассказал Грайфер. По его словам, врачи рассчитывают выписать подростка в ближайшее время.