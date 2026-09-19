Липкий пол, сантиметры пыли и позеленевший фарш: Как жила семья, погибшая после ужина колбасой

В городе Калининске Саратовской области многодетная мать и двое её детей скончались после ужина колбасой. Выжил только 14-летний подросток, которого госпитализировали. Следствие возбудило уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», а «Царьград» выяснил, как жила эта семья.

Трагедия произошла утром 18 сентября. Родственница, приехав в дом на улице Коммунистической, обнаружила, что женщине и троим детям стало плохо, и вызвала скорую. Мать и двое детей скончались, ещё один подросток остался жив. Предварительная причина смерти — пищевое отравление.

Следователи изъяли образцы продуктов из холодильника. Кроме «подозреваемой» колбасы, там обнаружили множество испорченных продуктов, в том числе позеленевший фарш. Полы были грязные, а на полках уже скопились сантиметры пыли или даже грязи. Стулья прилипали ножками к поверхности.

Семья жила небогато. Отец погибших детей работает в Москве вахтовым методом, но это не спасало положение. Дом — ветхое строение с облупившейся краской, внутри — такая же удручающая картина. При этом знакомые погибшей отмечали, что дети всегда выглядели аккуратно и на голод не жаловались. В семье были автомобиль и бытовая техника, а кредиты и микрозаймы, которые оформляли родители, гасились вовремя.