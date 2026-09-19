СК возбудил дело после отравления детей в лагере «Юбилейный» на Сахалине

В детском лагере «Юбилейный» на Сахалине произошло массовое отравление: шесть детей попали в больницу после ужина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следственного управления СК по Сахалинской области, дело возбуждено по статье 238 УК РФ. Инцидент произошёл накануне вечером: несколько воспитанников пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту. Организаторы вызвали скорую помощь, и около 23 часов медики вывезли шесть ребят в инфекционное отделение детской областной больницы.

«Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере «Юбилейный» возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства. Для установления всех обстоятельств проводятся следственные действия, ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее Life.ru писал, что в Калининске Саратовской области скончались двое детей восьми и десяти лет и их 50-летняя мать. По предварительным данным, причиной смерти могло стать пищевое отравление, а одной из возможных версий следствие называет колбасу.