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Регион
Опубликовано 19 сентября, 01:06

Шесть детей отравились в лагере «Юбилейный» на Сахалине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть детей из оздоровительного лагеря «Юбилейный» на Сахалине попали в инфекционное отделение после появления признаков пищевого отравления. Накануне вечером несколько воспитанников пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту.

«Накануне после ужина несколько воспитанников стали жаловаться на боли в животе, слабость и тошноту. Организаторы вызвали скорую помощь. Около 23 часов медики вывезли шесть ребят в инфекционной отделение детской областной больницы»,сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Позже двоих детей забрали родители. Ещё четверо остаются в инфекционном отделении. В министерстве образования региона уточнили, что состояние всех госпитализированных оценивают как удовлетворительное, признаки интоксикации у детей сняли.

После инцидента в лагере закрыли столовую. Смену решили завершить досрочно. Специалисты Роспотребнадзора приехали в лагерь, чтобы выяснить причины случившегося. СК начал проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Ранее Life.ru сообщал о 33 случаях кишечной инфекции среди посетителей кафе Nan Kebab в Казани. В рамках проверки специалисты взяли смывы с рабочих поверхностей и образцы продуктов. Исследование выявило кишечную палочку в трёх смывах и пяти видах готовой продукции, в том числе в нарезках из помидоров, моркови, огурцов, пекинской капусты и сыра. Кроме того, специалисты обнаружили сальмонеллы в фирменном и чесночном соусах для шаурмы. По результатам проверки источником заражения назвали сотрудников заведения.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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