Не только колбаса: Криминалист выдвинул новые версии гибели семьи в Калининске
Криминалист Игнатов: Грибы и консервы могли привести к смерти семьи в Калининске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Колбаса могла оказаться не единственной причиной смертельного отравления семьи в Калининске Саратовской области. Среди возможных версий также остаются грибы, заражённые консервы, ботулизм и другие источники токсинов, рассказал Life.ru криминалист Михаил Игнатов.
Тут очень много факторов, из-за которых можно резко умереть. Реально много. Те же самые грибы, это могут быть и они. Это могут быть какие-то просроченные консервы, заражённые ботулизмом или ещё чем-то.
При этом Игнатов подчеркнул, что полностью исключать версию с колбасой пока нельзя. По его словам, опасное вещество теоретически могло попасть в продукт при нарушении санитарных норм или использовании заражённого сырья.
Криминалист также допустил версию отравления газом. При воздействии некоторых токсичных веществ или удушающих факторов состояние человека может ухудшиться очень быстро. Он добавил, что следователям необходимо исследовать все продукты, находившиеся в доме, чтобы установить источник возможного яда.
Сейчас нужно дождаться чётких результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит точное заключение о причинах смерти семьи.
Ранее Life.ru сообщал, что колбаса могла стать причиной смерти 50-летней женщины и двоих детей восьми и десяти лет в Калининске. Следственный комитет пока официально говорит лишь о возможном пищевом отравлении, а окончательную причину должны определить судебно-медицинские исследования.
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