Паралич дыхания и мышц: что за яд в колбасе-убийце мог сгубить целую семью под Саратовом

Если семья в Калининске действительно насмерть отравилась колбасой, то дело может быть в превышении в продукте ботулотоксина. Об этом рассказал Life.ru врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, комментируя гибель женщины и двоих её детей после обеда.

Первое, если семья умерла после того, как все съели колбасу, — это надо думать о ботулинусе, потому что с латинского слово «ботулус» переводится как «колбаса». Раньше в кровяных мясных колбасах, в их оболочках, как раз выращивали ботулотоксин. Ботулинус, собственно, и убивает человека: наступает паралич дыхания и так далее. Поэтому для того, чтобы лечить, надо сначала это установить. Михаил Кутушов врач-токсиколог, профессор

Второй момент: предстоит выяснить, какие продукты могли ещё находиться в этой колбасе, продолжил врач. Например, нитрит натрия, так называемая пищевая добавка Е250, её добавляют как краситель, но когда с ней перебарщивают, то, естественно, бывают отравления, хотя они не такие смертельные. Кроме того, опасны копчёная или дешёвая промышленная колбаса. Продукты горения при копчении, если их постоянно употреблять, также ядовиты. Но основное, по утверждению врача, это всё же ботулотоксин. Он добавил, что ботулинус даже вводят в косметике, но в таких дозах, которые вызывают паралич скелетной мускулатуры.

Обычно это вещество поражает нервную систему и блокирует передачу сигнала — это самые мощные яды в природе, предупредил токсиколог. Ботулотоксин мгновенно парализует дыхательный центр и мышцы человека: мутнеет сознание, падает давление и происходит остановка дыхания. Так и можно распознать смертельное отравление, сделал вывод Кутушов.

Дело в том, что ботулотоксин образуется в самой колбасе. «Ботулус» по-латински и есть «колбаса». Он туда не попадает извне, его там изначально может быть крайне малое количество. Но когда создаётся герметичная упаковка или плотная оболочка у колбасы, он там начинает катастрофически быстро размножаться. Предотвратить можно: надо кушать качественную колбасу, а не есть то, что продают на обочинах дорог. Михаил Кутушов врач-токсиколог, профессор

Первую помощь оказать также можно, сказал врач. Но в данном случае счёт пойдёт на минуты. В экстренной ситуации и при первых признаках отравления следует сразу вызывать скорую.