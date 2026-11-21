Российские и белорусские баскетбольные сборные и клубы по-прежнему не смогут выступать в турнирах FIBA Europe. Совет европейского отделения Международной федерации баскетбола сохранил ограничения, сообщила пресс-служба FIBA.

Сборные и клубы России не участвуют в международных соревнованиях под эгидой FIBA с 2022 года.

Ранее Life.ru сообщал, что FIBA решила снять ограничения с российских и белорусских игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц. Решение касается баскетбола и баскетбола 3×3. Участие российских сборных в турнирах по баскетболу 3×3, включая Олимпиаду 2028 года, центральный совет FIBA обсудит в декабре этого года.