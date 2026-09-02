Свисток отмены: FIBA вернула российских баскетболистов в международные турниры

Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц. Решение распространяется также на баскетбол 3×3 и вступает в силу немедленно, сообщили ТАСС в пресс-службе FIBA.

Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации, а официальных лиц вновь разрешено номинировать на турниры.

При этом вопрос возвращения национальных команд пока остаётся открытым. FIBA продолжит обсуждать с МОК и другими международными федерациями логистические вопросы и безопасность при реинтеграции сборных России и Белоруссии.

Конкретные решения по участию команд, включая вопросы антидопинговой программы, центральный совет FIBA планирует принять в декабре 2026 года.

Российские команды были отстранены от соревнований FIBA в марте 2022 года. В июле 2026-го МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

Ранее Европейский союз настольного тенниса снял ограничения с российских и белорусских спортсменов. С 28 июля они смогут выступать на турнирах ETTU на общих основаниях и с национальной символикой.