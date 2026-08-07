«Им становится грустно»: Разина рассказала о реакции американцев на санкции против российских спортсменов

Российская прыгунья с шестом Арина Разина, которая учится и выступает в США, рассказала, что её американские знакомые с сочувствием относятся к тому, что российские легкоатлеты по-прежнему не могут участвовать в крупных международных турнирах.

По её словам, многие собеседники удивляются, когда узнают, что она не может выступать на соревнованиях в Европе. Некоторые, как отметила Разина, искренне жалеют российских спортсменов. Она также рассказала, что американские шестовики хорошо знают представителей российской школы, а технику Тимура Моргунова считают образцовой и стремятся ей подражать.

«Им становится очень грустно, они сопереживают нам», — ответила Разина на вопрос ТАСС.

Сейчас Разина учится в Университете Небраски по специальности sport media и выступает за университетскую команду. Спортсменка призналась, что ей особенно интересна видеожурналистика, а американская система образования даёт много возможностей для практики и стажировок на спортивных мероприятиях.

До окончания учёбы ей осталось около полутора лет. При этом право выступать за университет завершится уже в следующем сезоне. Если она решит продолжить спортивную карьеру, то, по её словам, может вернуться в Россию и представлять Башкортостан, а обучение в магистратуре отложить.

Разина также подвела итоги сезона. На чемпионате России в Екатеринбурге она не смогла взять стартовую высоту, хотя ранее в сезоне показала лучший результат — 4,33 метра. По словам спортсменки, сказалась накопившаяся усталость после примерно 20 стартов, проходивших почти каждую неделю.

Ранее ФГР заявила, что российские гимнастки выступят на чемпионате мира в Германии как национальная команда. В Федерации опровергли сообщения о нейтральном статусе, и пояснили, что использование символики World Gymnastics связано с переходным порядком для турниров, распределённых до решения исполкома от 17 мая.